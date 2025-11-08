Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 17:00

Дрон атаковал торговое представительство России в европейской стране

На торговое представительство России в Стокгольме сбросили краску

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось атаке дрона, сообщила пресс-служба посольства РФ в Стокгольме. Беспилотник сбросил красную краску на территорию дипмиссии. С мая 2024 года подобные атаки в Швеции перевалили за два десятка.

Рано утром 8 ноября был совершен очередной сброс краски с дрона на территорию торгового представительства России в Стокгольме, — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЕС готовится создать специализированный Центр, чтобы противодействовать якобы дезинформации со стороны России, Китая и других стран. Соответствующий документ, как уточняется, подготовила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

До этого страны Шенгенской зоны сократили сроки действия мультивиз для россиян. Ранее визы выдавались на 2–5 лет, сейчас — в среднем на 6–12 месяцев, иногда на две недели. Италия, Франция и Греция чаще выдают «длинные» визы, в то время как другие страны ограничиваются сроком поездки. Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша, Чехия, Дания, Нидерланды, Словакия и Бельгия перестали выдавать визы россиянам.

посольства
дроны
атаки
Стокгольм
Швеция
краски
