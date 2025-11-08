Евросоюз подготовил план против якобы дезинформации от России Guardian: ЕС создаст центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны РФ

ЕС готовится создать специализированный Центр, чтобы противодействовать якобы дезинформации со стороны России, Китая и других стран, пишет британская газета The Guardian. Соответствующий документ, как уточняется, подготовила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно просочившемуся документу, исполнительная власть ЕС планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России, — сказано в статье.

До этого страны Шенгенской зоны сократили сроки действия мультивиз для россиян. Ранее визы выдавались на 2–5 лет, сейчас — в среднем на 6–12 месяцев, иногда на две недели. Италия, Франция и Греция чаще выдают «длинные» визы, в то время как другие страны ограничиваются сроком поездки. Общее количество выдаваемых виз сократилось из-за ужесточения визовой политики Европы. Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша, Чехия, Дания, Нидерланды, Словакия и Бельгия перестали выдавать визы россиянам.

Тем временем представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Евросоюзу, очевидно, не нужны российские туристы на фоне нелегальной миграции. Дипломат обратила внимание, что Европа предпочитает «живущих на пособия» мигрантов и украинских уклонистов вместо платежеспособных россиян.