В МИД России ответили на запрет ЕС выдавать мультивизы гражданам РФ Захарова: туристы из РФ не нужны Европе с мигрантами и украинскими уклонистами

Евросоюзу, очевидно, не нужны платежеспособные российские туристы на фоне мигрантов и украинских беженцев, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала решение Еврокомиссии о запрете выдачи многократных виз гражданам Российской Федерации.

Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе платежеспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что шенгенские мультивизы официально запретили выдавать гражданам РФ. Теперь россияне могут сделать лишь одноразовую визу под конкретную поездку. Отмечалось, что мультивизы не выдавали давно, но теперь все закреплено на официальном уровне.

До этого в Госдуме рассказали, куда россияне могут путешествовать без визы. Председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что гражданам РФ доступны десятки стран мира. Самыми доступными направлениями парламентарий назвал Азию и Северную Америку.