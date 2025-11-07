Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 14:50

В МИД России ответили на запрет ЕС выдавать мультивизы гражданам РФ

Захарова: туристы из РФ не нужны Европе с мигрантами и украинскими уклонистами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюзу, очевидно, не нужны платежеспособные российские туристы на фоне мигрантов и украинских беженцев, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала решение Еврокомиссии о запрете выдачи многократных виз гражданам Российской Федерации.

Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе платежеспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что шенгенские мультивизы официально запретили выдавать гражданам РФ. Теперь россияне могут сделать лишь одноразовую визу под конкретную поездку. Отмечалось, что мультивизы не выдавали давно, но теперь все закреплено на официальном уровне.

До этого в Госдуме рассказали, куда россияне могут путешествовать без визы. Председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что гражданам РФ доступны десятки стран мира. Самыми доступными направлениями парламентарий назвал Азию и Северную Америку.

Россия
Мария Захарова
Европа
визы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Янтарь возрастом свыше 100 млн лет откопали в Кузбассе
Поддерживающие Палестину активисты попытались захватить студию телеканала
Готовлю без суеты — баклажаны тают во рту
Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты
«Выполняет грязную работу»: экс-депутат Рады о замене Зеленского ради мира
«Черная вдова» обчистила карманы двоих бойцов СВО
Жара под Сумами и ворующий главком ВСУ: новости СВО на вечер 7 ноября
Назван город, который стал для миллиардеров лучше Нью-Йорка
Психолог дала советы, как женщинам подобрать «маняню»
На Украине ждут «ликвидации» Зеленского
Россиянам будут меньше отказывать в ипотеке
В Минздраве сообщили о снижении смертности от рака в России
Грузовик слетел с моста в реку в российском регионе
В Госдуме рассказали, как изменится расчет больничного листа в 2026 году
Разбившийся в Дагестане вертолет с туристами разрушил частный дом
Карл III выставил на продажу свою картину
Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к зимней поездке
Запрет на выдачу мультивиз россиянам: что известно, как ездить в страны ЕС
В МИД РФ рассказали, как Еврокомиссия пытается «обелить» преступления Киева
В Москве на станции Чертаново погиб человек
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.