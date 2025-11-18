Раскрыта возможная причина аварии с тараном остановки в Стокгольме SVT: причиной наезда автобуса на людей в Стокгольме могла быть болезнь водителя

Родственники водителя автобуса, который совершил наезд на трех женщин на остановке в Стокгольме, предположили, что причиной ДТП могло стать внезапное заболевание, сообщает телеканал SVT. Однако следователи и полиция пока не имеют прямых доказательств такой версии.

При этом официальные органы также не выдвигают подозрений в преднамеренности действий водителя. Газета Aftonbladet, ссылаясь на медицинское заключение водителя от 2021 года, сообщает об отсутствии каких-либо записей о хронических заболеваниях. Также не исключено, что мужчина заснул. Полиция склоняется к версии, что именно внезапное недомогание стало причиной наезда на пешеходов.

14 ноября двухэтажный автобус совершил наезд на людей, стоявших на остановке. В результате ЧП погибли три человека, еще трое получили ранения. Водитель автобуса был доставлен в больницу. По предварительным данным, после высадки пассажиров водитель намеревался поставить автобус на парковку, однако в этот момент произошло нечто, приведшее к аварии. Подозреваемый в наезде на людей более не находится под арестом.

