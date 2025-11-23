Аэропорт в Нидерландах закрыли из-за угрозы БПЛА

Движение гражданских и военных самолетов в районе аэропорта Эйндховена приостановлено, заявил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в соцсети X. По его словам, такое решение было принято после того, как вблизи воздушной гавани были замечены несколько беспилотников.

Над аэропортом Эйндховена было замечено несколько дронов. В связи с этим гражданское и военное воздушное сообщение приостановлено, — написал он.

Брекелманс указал, что средства противодействия БПЛА Вооруженных сил Нидерландов приведены в готовность. На месте работают полиция и жандармерия, проводится расследование инцидента.

Ранее международный аэропорт Вильнюса временно прекратил прием и отправку воздушных судов. Причиной стали неопознанные объекты в воздушном пространстве, которые были похожи на воздушные шары. Диспетчерская служба не стала уточнять детали о происхождении неопознанных летающих объектов. Аэропорт не работал минимум два часа.

До этого сообщалось, что в аэропорту Пулково успешно восстановили работу иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года. Европейское оборудование теперь можно доставлять альтернативными маршрутами, однако его стоимость увеличилась примерно на 40%.