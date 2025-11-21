Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 00:24

Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неопознанных «воздушных шаров»

Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неопознанных объектов в небе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный аэропорт Вильнюса временно прекратил прием и отправку воздушных судов, передает ТАСС. Причиной стали неопознанные объекты в воздушном пространстве, которые похожи на воздушные шары.

Работа аэропорта приостановлена из-за появления в воздушном пространстве неопознанных объектов, похожих на воздушные шары, временно закрыт и диспетчерский район в зоне ответственности аэропорта, — сказано в сообщении.

Диспетчерская служба не стала уточнять детали о происхождении неопознанных летающих объектов. Аэропорт будет закрыт как минимум на два часа, уточнил источник.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково успешно восстановили работу иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года. Европейское оборудование теперь можно доставлять альтернативными маршрутами, однако его стоимость увеличилась примерно на 40%.

До этого снегоуборочная техника в аэропорту Норильска повредила фюзеляж самолета А-26. Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.

Кроме того, шесть рейсов задержали в аэропорту Омска из-за тумана и плохой видимости. Пассажиры не могли вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астану и Шарм-эш-Шейх.

аэропорты
Вильнюс
Литва
НЛО
