Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неопознанных «воздушных шаров»

Международный аэропорт Вильнюса временно прекратил прием и отправку воздушных судов, передает ТАСС. Причиной стали неопознанные объекты в воздушном пространстве, которые похожи на воздушные шары.

Работа аэропорта приостановлена из-за появления в воздушном пространстве неопознанных объектов, похожих на воздушные шары, временно закрыт и диспетчерский район в зоне ответственности аэропорта, — сказано в сообщении.

Диспетчерская служба не стала уточнять детали о происхождении неопознанных летающих объектов. Аэропорт будет закрыт как минимум на два часа, уточнил источник.

