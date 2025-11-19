Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 08:53

Самолеты в аэропорту Омска не смогли взлететь из-за тумана

Шесть рейсов задержали в аэропорту Омска из-за тумана и плохой видимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Шесть рейсов задержали в аэропорту Омска из-за тумана и плохой видимости, сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем Telegram-канале. В частности, пассажиры не могут вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астану и Шарм-эль-Шейх.

Из-за неблагоприятных метеоусловий Омска (туман, видимость 300 метров) задерживаются на прилет и вылет шесть рейсов, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на работу трех аэропортов в регионах России. Первыми под ограничения попали воздушные гавани Геленджика и Краснодара, через час аналогичные меры были распространены на аэропорт Тамбова. Ограничения введены в соответствии со стандартными процедурами обеспечения безопасности воздушного движения.

До этого Минтранс России раскрыл, сколько воздушных гаваней появится к 2030 году. Глава ведомства Андрей Никитин уточнил, что количество аэропортов достигнет 241. По его словам, они откроются в Мариуполе, Луганске и Донецке, а также в Иркутске, Архызе и Шерегеше. Он также обратил внимание на то, что в ближайшие пять лет нужно реконструировать не менее 75 воздушных гаваней.

