Три российских аэропорта перестали принимать и выпускать рейсы Росавиация: в аэропортах Геленджика, Краснодара и Тамбова введены ограничения

Росавиация ввела временные ограничения на работу трех аэропортов в регионах России. Первыми под ограничения попали воздушные гавани Геленджика и Краснодара, через час аналогичные меры были распространены на аэропорт Тамбова, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Первые ограничения начали действовать с 2:51 по московскому времени 19 ноября. Согласно официальному заявлению, аэропорты Геленджик и Краснодар (Пашковский) временно приостановили прием и отправку воздушных судов.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал Кореняко.

Примерно через час после введения первых ограничений аналогичные меры безопасности были применены в отношении аэропорта Тамбов (Донское). Временные ограничения затрагивают все типы воздушных судов и будут действовать до особого распоряжения.

Пассажирам рейсов, следующих через указанные аэропорты, рекомендуется уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиаперевозчиков. Ограничения введены в соответствии со стандартными процедурами обеспечения безопасности воздушного движения.

Ранее сообщалось, что Минтранс России готовится открыть аэропорты, которые не работали с 2022 года. Такое решение было принято в целях соображений безопасности.