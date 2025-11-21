В Санкт-Петербурге может появиться парк БРИКС

Муниципальному форуму БРИКС необходима собственная площадка, и ей бы мог стать парк БРИКС в Санкт-Петербурге, заявил в ходе VII ММФ БРИКС вице-президент Китайского делового центра Чэнь Чжиган. По его словам, проект можно осуществить за три года к юбилейному, Х форуму.

Возникла инициатива: почему бы не организовать всех участников форума, и не открыть в этом замечательном городе парк БРИКС? Через три года уже будет юбилейный форум. И если в начале следующего года выделить земельный участок, то, может быть, юбилейный Х форум мы уже проведем в собственном выставочном центре? Мы уже семь раз общаемся в рамках форума БРИКС на разных площадках, и нам нужно приземлить наш форум, - сказал Чжиган.

Он отметил, что первый объект комплекса можно поставить от компании СИБУР, которая энергично развивает международное сотрудничество.

Ранее компания СИБУР, один из лидеров нефтехимической отрасли в РФ, предложила создать в рамках БРИКС карту доверенных партнеров для облегчения и развития бизнес-диалогов внутри альянса. Как заявил директор дивизиона «Электронная коммерция и партнерства» ООО СИБУР Владимир Зимовцев, такой шаг должен облегчить понимание зарубежных рынков, и первые шаги торговли на них для бизнесменов БРИКС. При этом карту доверенных партнеров предлагается составить по каждому ключевому рынку внутри организации.