В Индии могут запустить российские карты «Мир»

Россия и Индия в ходе предстоящих в декабре переговоров на высшем уровне обсудят внедрение российских карт «Мир» в стране, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко «Известиям». По его словам, это бы поспособствовало развитию туризма в Индии за счет притока россиян.

Это, конечно, способствовало бы большему притоку российских туристов в Индию, помогло бы им ориентироваться в стране и приобретать те услуги, которые им предоставляют наши индийские друзья. Конечно, эта тема будет обсуждаться. Она находится в числе постоянных пунктов наших переговоров, — констатировал он.

Ранее помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным сообщил, что предстоящий визит российского президента Владимира Путина в Индию является «сверхбольшим» событием. В настоящее время сроки уже согласованы на начало декабря. Однако официально о них будет объявлено вместе с индийскими партнерами, объяснил Ушаков.

Тем временем выяснилось, что Россия и Индия планируют заключить соглашение о мобильности рабочей силы. По информации СМИ, подписание документа произойдет на предстоящем 23-м ежегодном саммите, который пройдет в декабре. Предполагается, что индийская диаспора станет опорой для партнерства с Россией в ближайшие годы.