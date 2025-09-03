Саммит ШОС — 2025
Президент Эстонии раскрыл вклад страны в накачку Украины оружием

Эстония направила 0,3% ВВП на военную помощь Украине в текущем году

Алар Карис Алар Карис Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Эстония выделила 0,3% своего валового внутреннего продукта на прямую военную поддержку Украины в текущем году, заявил президент страны Алар Карис на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Политик подтвердил, что республика и в дальнейшем намерена оказывать помощь украинским вооруженным силам, передает пресс-служба главы государства.

Эстония продолжит поддерживать Украину <...> Только в этом году мы потратили 0,3% от нашего ВВП на прямую военную поддержку Украины, — сказал Карис.

Он добавил, что военная промышленность страны сотрудничает с Киевом. Политик также подчеркнул стратегическую важность такого партнерства для укрепления обороноспособности.

Глава государства также акцентировал внимание на планах по значительному увеличению оборонных расходов в будущем. Карис напомнил, что со следующего года страна начнет тратить более 5% от ВВП на оборону, что существенно превышает текущие обязательства перед альянсом.

Ранее премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна открыта к участию в возможной миротворческой миссии на Украине в соответствии с уставом ООН. Он отметил, что среди прочих мер, которые готов предпринять Дублин, подразумевается отправка военной помощи.

