День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 05:45

В Ирландии подтвердили готовность к участию в миссии на Украине

Премьер Мартин: Ирландия готова к участию в миротворческой миссии на Украине

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Ирландия открыта к участию в возможной миротворческой миссии на Украине в соответствии с уставом ООН, заявил премьер-министр Михол Мартин после телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, среди прочих мер, которые готов предпринять Дублин, — отправка военной помощи, передает The Irish Times.

Ирландия готова поддержать эту работу, в том числе путем предоставления нелетальной военной помощи и нашей открытости к участию в любой надлежащим образом санкционированной миротворческой миссии в соответствии с уставом ООН, — отметила пресс-служба офиса главы правительства.

Премьер добавил: Дублин продолжит работу с партнерами для поддержки пути Киева к членству в ЕС. Мартин также уточнил, что разговор с Зеленским позволил подробнее изучить усилия, направленные на прекращение огня.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль сообщила, что европейские страны не в состоянии предоставить Украине никаких реальных гарантий безопасности, поскольку им не хватает для этого необходимых ресурсов. Экс-министр также затронула тему обучения военных. По ее словам, украинские офицеры делились опытом, рассказывая, что в процессе подготовки они сами обучали своих немецких или британских коллег, а не наоборот.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз активно работает над конкретными планами размещения своих военнослужащих на территории Украины после завершения конфликта. Она уточнила, что данные меры предусмотрены в рамках предоставления Украине постконфликтных гарантий безопасности при поддержке США.

Украина
Ирландия
военные
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые безопасные российские регионы
Си Цзиньпин сделал громкое заявление о доброй традиции России и Китая
Посетители «Крокуса» рассказали, как спаслись от террористов
Си Цзиньпин назвал Россию и Китай победителями во Второй мировой войне
Путин рассказал, как Россия относится к отношениям с Монголией и Китаем
Психолог объяснила россиянам, как перестать везде чуять подвох
После аварии с автобусом и Toyota госпитализировали 19 человек
Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине
Женщинам раскрыли неприятные последствия частых укладок
В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА пострадал ребенок
Стало известно, удалось ли российским ЦОД заменить иностранные генераторы
Юрист раскрыл, за что велосипедистов могут оштрафовать в темное время суток
Российские БПЛА обратили в пыль кочующие минометные расчеты ВСУ
Путин в Пекине начал встречу с лидерами Китая и Монголии
Психолог рассказала, как смартфоны разрушают отношения
«В первый раз что ли?» Когда «Динамо» уволит Карпина, кто его заменит
В Ирландии подтвердили готовность к участию в миссии на Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 сентября
В Роскачестве назвали способы быстрой акклиматизации после отпуска
Раскрыто, сколько украинцев прибыли в Россию в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.