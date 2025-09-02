В Ирландии подтвердили готовность к участию в миссии на Украине

Ирландия открыта к участию в возможной миротворческой миссии на Украине в соответствии с уставом ООН, заявил премьер-министр Михол Мартин после телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, среди прочих мер, которые готов предпринять Дублин, — отправка военной помощи, передает The Irish Times.

Ирландия готова поддержать эту работу, в том числе путем предоставления нелетальной военной помощи и нашей открытости к участию в любой надлежащим образом санкционированной миротворческой миссии в соответствии с уставом ООН, — отметила пресс-служба офиса главы правительства.

Премьер добавил: Дублин продолжит работу с партнерами для поддержки пути Киева к членству в ЕС. Мартин также уточнил, что разговор с Зеленским позволил подробнее изучить усилия, направленные на прекращение огня.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль сообщила, что европейские страны не в состоянии предоставить Украине никаких реальных гарантий безопасности, поскольку им не хватает для этого необходимых ресурсов. Экс-министр также затронула тему обучения военных. По ее словам, украинские офицеры делились опытом, рассказывая, что в процессе подготовки они сами обучали своих немецких или британских коллег, а не наоборот.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз активно работает над конкретными планами размещения своих военнослужащих на территории Украины после завершения конфликта. Она уточнила, что данные меры предусмотрены в рамках предоставления Украине постконфликтных гарантий безопасности при поддержке США.