«Четкая дорожная карта»: у ЕС есть план отправки военных на Украину

Евросоюз активно работает над конкретными планами размещения своих военнослужащих на территории Украины после завершения конфликта, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Financial Times. По ее словам, данные меры предусмотрены в рамках предоставления Украине постконфликтных гарантий безопасности при поддержке США.

Европейские столицы работают над «довольно точными планами» потенциального военного развертывания на Украине в рамках гарантий безопасности в постконфликтный период, — указала глава ЕК.

Она отметила, что планы предусматривают полную интеграцию с американскими возможностями в области управления, разведки и наблюдения. У Евросоюза, по данным фон дер Ляйен, уже имеется «четкая дорожная карта», согласованная с Белым домом.

Предполагаемый масштаб миссии может достигать десятков тысяч военнослужащих из стран-членов ЕС. Планы представляют собой часть долгосрочных обязательств Запада по обеспечению безопасности Украины после завершения боевых действий.

При этом ранее немецкое правительство отказалось от обсуждения вопроса отправки военных ФРГ на Украину. Тему отложили на неопределенный срок.

