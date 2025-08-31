День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 12:41

В Германии отказались от идеи с отправкой военных на Украину

Bild: Германия сняла с повестки вопрос об отправке военных на Украину

Фото: Sgt. 1st Class Tanisha Karn/Keystone Press Agenc/Global Look Press

Немецкое правительство отказалось от обсуждения вопроса отправки военных ФРГ на Украину, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в кабмине. Тему отложили на неопределенный срок.

Вопрос отправки немецких военных для наблюдения за перемирием снят с повестки «на неопределенный срок, — отметили в издании.

Кабмин Германии планировал отправить солдат в случае заключения мирного соглашения для его поддержания. Однако теперь правительство намерено продолжить обсуждения только в том случае, если от президента США Дональда Трампа последуют конкретные шаги и конфликт будет завершен, отметили журналисты.

По словам аналитиков, канцлер Фридрих Мерц и его заместитель Ларс Клингбайль «больше не верят» в скорый саммит с участием президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Поэтому отправка войск для «гарантии безопасности» превратилась в туманную перспективу будущего, добавили в СМИ.

Ранее Мерц заявил, что встречи между Путиным и Зеленским якобы не будет. Политик не уточнил, с чем связано его мнение.

Германия
Украина
военные
правительства
