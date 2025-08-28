Мерц высказался о возможности встречи Путина и Зеленского Журналист Бурхард: Мерц заявил, что встречи между Путиным и Зеленским не будет

Встречи между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским не будет, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, которые приводит журналист Politico Ханс фон дер Бурхард в соцсети X, саммит не состоится, несмотря на договоренность с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Очевидно, встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным не будет, несмотря на договоренность, достигнутую на прошлой неделе между президентом Трампом и президентом Путиным, — привел слова Мерца журналист.

Ранее спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявлял, что США допускают возможность личной встречи президентов России и Украины. По его словам, Вашингтон готов сыграть активную роль в организации переговоров и содействовать поиску компромиссного решения, которое приблизит окончание конфликта.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине в течение полугода или ближайших трех месяцев. Он подчеркнул, что урегулирование требует времени, но Вашингтон продолжит дипломатические усилия для разрешения.