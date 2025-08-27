День знаний — 2025
27 августа 2025 в 03:43

Уиткофф допустил возможность встречи Путина и Зеленского

Уиткофф: США допускают вероятность встречи Путина и Зеленского

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: AP/ТАСС

США допускают возможность личной встречи президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. По его словам, Вашингтон готов сыграть активную роль в организации переговоров и содействовать поиску компромиссного решения, которое приблизит окончание конфликта.

Я думаю, что в конце концов может состояться двусторонняя встреча. Полагаю, что президент (США Дональд Трамп — NEWS.ru) может потребоваться за столом переговоров, чтобы довести сделку до конца, — отметил Уиткофф.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине в течение полугода или ближайших трех месяцев. Он подчеркнул, что урегулирование конфликта требует времени, но Вашингтон продолжит дипломатические усилия для его разрешения.

До этого стало известно, что конфликт на Украине может завершиться подписанием трехстороннего соглашения между Россией, Украиной и США. Альтернативой может стать возобновление переговоров на основе стамбульских соглашений 2022 года о нейтралитете Украины в обмен на гарантии безопасности от постоянных членов Совбеза, включая Россию и США.

