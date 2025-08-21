Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 19:28

В США назвали два сценария завершения конфликта на Украине

Reuters: конфликт на Украине может завершиться трехсторонним соглашением

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Конфликт на Украине может завершиться подписанием трехстороннего договора с участием России, Украины и США, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Соглашение должно быть признано Советом Безопасности ООН.

Если Россия и Украина смогут договориться, то существуют различные варианты официального соглашения, в том числе возможное трехстороннее соглашение между Россией, Украиной и США, которое будет признано Советом Безопасности ООН, — говорится в статье.

Другой сценарий окончания конфликта на Украине предусматривает возобновление переговоров на основе Стамбульских соглашений 2022 года. Речь в них шла о постоянном нейтралитете Украины в обмен на гарантии безопасности со стороны пяти постоянных членов Совбеза ООН, включая Россию и США.

Тем временем советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова заморозить конфликт и признать ряд территорий фактически утраченными. Они, пояснил советник, в этом случае будут находиться под контролем России.

Украина
ВСУ
политика
мирные переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Фюрер Урсула». Почему Трамп унизил дочь фаната нацистов фон дер Ляйен
Мигрантка оказалась на скамье подсудимых за аферы на выплатах бойцу СВО
У Добронравова подозревают рак, Нагиев шпионит: новинки кино 21-27 августа
Нетаньяху объявил о скором завершении конфликта в Газе
В ФРГ потребовали спросить Зеленского о диверсиях на «Северных потоках»
Вилимски потребовал прекратить выплаты Киеву из-за «Северных потоков»
Как проверить, оригинал ли брендовая вещь? От часов до сумок
«Ставят телегу впереди лошади»: постпред РФ о гарантиях безопасности Киеву
Исинбаева в России: почему вернулась, неужели опять похороны?
В Верховной Раде Украины заявили о 100% антирейтинге Зеленского
Россиянин застрелил соседа из-за спора о заборе
Гениальный план Путина для ЕС, украинцев выгоняют из США: что будет дальше
Россия вышла из арбитражного процесса по «керченскому инциденту»
«Радиостанция Судного дня» повторила звучавшее перед СВО послание
Раскрыта дата слушаний по делу об экстрадиции Касаткина из Франции в США
Стало известно, сколько заявок подано на должность главы Верховного суда
Фигурантам группировки «Белая масть» могут дать пожизненные сроки
Четыре человека разбились насмерть в ДТП с «Газелью»
Юрист оценил вероятность запрета слова «инфоцыгане» в России
Раскрыта личность задержанного по делу о «Северных потоках» украинца
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.