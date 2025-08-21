В США назвали два сценария завершения конфликта на Украине

В США назвали два сценария завершения конфликта на Украине Reuters: конфликт на Украине может завершиться трехсторонним соглашением

Конфликт на Украине может завершиться подписанием трехстороннего договора с участием России, Украины и США, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Соглашение должно быть признано Советом Безопасности ООН.

Если Россия и Украина смогут договориться, то существуют различные варианты официального соглашения, в том числе возможное трехстороннее соглашение между Россией, Украиной и США, которое будет признано Советом Безопасности ООН, — говорится в статье.

Другой сценарий окончания конфликта на Украине предусматривает возобновление переговоров на основе Стамбульских соглашений 2022 года. Речь в них шла о постоянном нейтралитете Украины в обмен на гарантии безопасности со стороны пяти постоянных членов Совбеза ООН, включая Россию и США.

Тем временем советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова заморозить конфликт и признать ряд территорий фактически утраченными. Они, пояснил советник, в этом случае будут находиться под контролем России.