21 августа 2025 в 15:12

В офисе Зеленского допустили заморозку конфликта

Подоляк: Киев готов на заморозку конфликта по линии фронта

Михаил Подоляк Михаил Подоляк Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина готова заморозить конфликт и признать ряд территорий фактически утраченными, заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете la Repubblica. Он пояснил, что в этом случае данные территории будут находиться под контролем России.

Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что один из сценариев завершения этого конфликта — замораживание конфликта по линии фронта, — сказал он.

Подоляк не исключил, что Киев будет пытаться решить вопрос по ряду регионов дипломатическими и экономическими путями. Он добавил, что Украина должна входить в определенный альянс.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае выхода на подписание договора России с Украиной необходимо будет решить вопрос легитимности подписанта от Киева. Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности встретиться в том числе с украинским лидером.

Ранее в Верховную раду внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий изменить административные границы четырех областей. По словам депутатов, эта инициатива поможет сохранить украинскую юрисдикцию над этими территориями.

