Лавров задался вопросом о легитимности подписантов соглашений от Украины

В случае выхода на подписание договора России с Украиной необходимо будет решить вопрос легитимности подписанта от Киева, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности встретиться в том числе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляция велась на RuTube-канале ведомства.

И, конечно, при понимании, что когда и если дело, надеюсь, когда дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны, — отметил министр.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что Москва отвергает гарантии безопасности Украине, если они строятся в логике изоляции и противостояния Кремлю. По его мнению, визит лидеров ЕС с Зеленским в Вашингтон показал, что они продолжают продвигать свою антироссийскую повестку.

Он также отметил, что для России неприемлемо присутствие иностранных войск на Украине. По его словам, все эти замыслы означают предоставление гарантий путем иностранной интервенции на определенную часть украинской территории.