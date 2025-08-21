Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 14:06

Лавров задался вопросом о легитимности подписантов соглашений от Украины

Лавров: нужно решить вопрос легитимности подписанта соглашений от Киева

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В случае выхода на подписание договора России с Украиной необходимо будет решить вопрос легитимности подписанта от Киева, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности встретиться в том числе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляция велась на RuTube-канале ведомства.

И, конечно, при понимании, что когда и если дело, надеюсь, когда дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны, — отметил министр.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что Москва отвергает гарантии безопасности Украине, если они строятся в логике изоляции и противостояния Кремлю. По его мнению, визит лидеров ЕС с Зеленским в Вашингтон показал, что они продолжают продвигать свою антироссийскую повестку.

Он также отметил, что для России неприемлемо присутствие иностранных войск на Украине. По его словам, все эти замыслы означают предоставление гарантий путем иностранной интервенции на определенную часть украинской территории.

Сергей Лавров
МИД России
Владимир Зеленский
Владимир Путин
соглашения
переговоры
