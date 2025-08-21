Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Неприемлемо»: Лавров высказался о присутствии иностранных войск на Украине

Лавров: для России неприемлемо присутствие иностранных войск на Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для России неприемлемо присутствие иностранных войск на Украине, заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. По его словам, которые приводит ТАСС, все эти замыслы означают предоставление гарантий путем иностранной интервенции на определенную часть украинской территории.

И я очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивает, либо они пытаются просто привлечь к себе внимание, но надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемым для Российской Федерации и для всех здравомыслящих политических сил в Европе, — сказал Лавров.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа не сможет разместить войска на Украине без поддержки США. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп отверг инициативы французского президента Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера. Кроме того, он отказался гарантировать присутствие евроконтингента. При таком раскладе у Европы нет шансов осуществить задуманное.

До этого премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония готова отправить на Украину роту солдат. По его словам, республика может сделать это в рамках инициативы «коалиции желающих».

