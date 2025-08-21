Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 11:39

Пушков объяснил, почему Европа не сможет разместить войска на Украине

Пушков: Трамп выступает против инициативы Макрона об отправке войск на Украину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Европа не сможет разместить свои войска на Украине из-за президента США Дональда Трампа, который не поддерживает инициативы французского президента Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера, написал в Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он отметил, что глава Белого дома не собирается давать гарантий размещения евроконтингента на украинской территории.

По словам Пушкова, при отсутствии американской поддержки эта затея становится для Европы практически невыполнимой. Кроме того, подобный сценарий неприемлем для Москвы.

Трамп заверил, что «американских солдат на Украине не будет». Более того: Трамп, судя по всему, не хочет вообще иметь какого либо отношения к затее Макрона-Стармера, и не намерен выступать неким гарантом размещения евровойск на Украине. А в отсутствии американской поддержки размещение евроконтингента на Украине — задача для европейцев практически невыполнимая, не говоря уже о том, что этот сценарий неприемлем для России, — заявил Пушков.

Ранее стало известно, что западные страны рассматривают возможность ввода войск на Украину без одобрения России. Подобный сценарий может быть реализован уже после завершения боевых действий.

Украина
Европа
Дональд Трамп
Алексей Пушков
Эммануэль Макрон
