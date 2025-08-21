Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Запад готов ввести войска на Украину без согласия Москвы

NYT: Запад не исключает ввода сил на Украину наперекор России

Фото: NATO

Западные страны могут направить войска на Украину без одобрения России, пишет The New York Times со ссылкой на аналитиков. Издание напомнило, что РФ выступает против любого сценария с размещением сил НАТО.

Западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий без одобрения России, — сказано в статье.

Накануне заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не приемлет никаких войск НАТО на Украине под видом миротворцев. По словам политика, такие гарантии безопасности стране не нужны.

Тем временем появилась информация, что начальники генштабов Североатлантического альянса не приняли никаких решений по гарантиям безопасности Украины. По словам главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне, видеоконференция военачальников Блока прошла в формате дискуссии.

До этого президент США Дональд Трамп не исключил, что для достижения урегулирования конфликта на Украине Вашингтон сократит военное присутствие в Европе. Он добавил, что этот вариант может быть рассмотрен в рамках будущих переговоров, хотя конкретных предложений пока не поступало.

