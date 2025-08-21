Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 13:27

Лавров объяснил, какие гарантии безопасности Украине Россия отвергнет

Лавров: Россия отвергает гарантии безопасности Украине в противостоянии Кремлю

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москва отвергает гарантии безопасности Украине, если они строятся в логике изоляции и противостояния Кремлю, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. По его словам, которые приводит ТАСС, визит лидеров ЕС с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтон показал, что они продолжают продвигать свою антироссийскую повестку.

Это не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения, — подчеркнул министр.

До этого сопредседатель правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель отмечала, что обеспечение Украине гарантий безопасности НАТО со стороны Германии фактически означает присутствие немецких военнослужащих на территории страны. По ее мнению, этим Мерц делает страну потенциальной мишенью.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что для достижения урегулирования конфликта на Украине Вашингтон сократит военное присутствие в Европе. Он добавил, что этот вариант может быть рассмотрен в рамках будущих переговоров, хотя конкретных предложений пока не поступало.

гарантии безопасности
Сергей Лавров
Украина
Россия
