18 августа 2025 в 13:55

В Германии заявили, что Мерц ставит страну под удар

Политик Вайдель заявила, что из-за Мерца Германия становится фактической мишенью

Обеспечение Украине гарантий безопасности НАТО со стороны Германии фактически означает присутствие немецких военнослужащих на территории страны, написала в социальной сети X сопредседатель правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. По ее мнению, этим канцлер Фридрих Мерц делает страну потенциальной мишенью.

Эйфория Мерца по поводу «гарантий безопасности» НАТО для Киева фактически означает: немецкие военнослужащие на Украине! Тяга канцлера к профилированию на внешней политике делает Германию потенциальной мишенью, в то время как США отходят назад, — уверена Вайдель.

Она добавила, что немецкое правительство постоянно ищет конфронтации с Москвой, однако вместо этого Германии нужно примирение с Россией.

Ранее Вайдель прокомментировала встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По ее мнению, тот факт, что саммит прошел без участия европейских лидеров, говорит об уходе ФРГ на «политическую обочину».

