Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске без участия европейских лидеров продемонстрировала уход ФРГ на «политическую обочину», написала в соцсети Х сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Она также подчеркнула, что в этом виноват канцлер страны Фридрих Мерц.
Саммит на Аляске стал важным шагом к деэскалации. Так работает реальная политика. Он также показал, что Мерц увел нашу страну на политическую обочину, — написала Вайдель.
Политик призвала немецкие власти поддержать американскую инициативу, активизировать дипломатические усилия и более последовательно отстаивать национальные интересы ФРГ. По её мнению, проведенные без европейцев переговоры между Москвой и Вашингтоном свидетельствуют о снижении роли Берлина в международной политике.
Между тем посол в Берлине Сергей Нечаев считает, что немецкое правительство во главе с Мерцем активно готовится к полномасштабному военному конфликту с Россией. Он назвал это крайне опасной и настораживающей тенденцией. Дипломат подчеркнул, что Москва воспринимает происходящее со всей серьезностью.