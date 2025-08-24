Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 18:15

Вэнс назвал срок, за который реально завершить украинский конфликт

Вэнс понадеялся, что конфликт на Украине завершится через три — шесть месяцев

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News понадеялся, что конфликт на Украине будет урегулирован в течение полугода. Он также не исключил, что это произойдет уже через три месяца. По мнению Вэнса, американцы должны гордиться тем, что их президент Дональд Трамп прилагает усилия для восстановления мира.

Какой бы ни был исход — закончится ли война за три или шесть месяцев, надеюсь, что не дольше, мы должны гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить кровопролитие, — убежден он.

Вэнс подчеркнул, что он осознает невозможность урегулирования украинского конфликта «в одночасье». При этом он заверил, что в Вашингтоне продолжат работать над его прекращением дипломатическим путем.

Директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто считает, что Трамп — это, возможно, лучшее, что сегодня имеет Украина. Однако стремление американского лидера к миру полностью обесценивается кровожадностью Евросоюза, желающего воевать «до последнего украинца», уверен вице-президент США.

США
Джей Ди Вэнс
переговоры
Украина
конфликты
СВО
Дональд Трамп
