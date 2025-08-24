Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп — это, возможно, лучшее, что сегодня имеет Украина. Такое мнение в социальной сети Х высказал директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто. Однако он констатировал, что стремление американского лидера к миру полностью обесценивается кровожадностью Евросоюза, желающего воевать «до последнего украинца».

Может быть, президент Дональд Трамп — это лучшее, что есть у Украины, но технократы ЕС не успокоятся. Они довольствуются тем, что позволяют украинцам воевать «до последнего человека», лишь бы сохранить свое политическое положение. Это возмутительно, — считает Санто.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на вопрос, водит ли Москва Вашингтон за нос. Он заявил, что российская сторона проявляет гибкость в переговорах по Украине. Вэнс также отметил, что американская сторона ведет процесс, делая это добросовестно.

До этого Санто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский играет с огнем, систематически атакуя нефтепровод «Дружба». Он уверен, что политика ждут серьезные последствия. По словам Санто, Трамп уже посылает Зеленскому «недвусмысленное предупреждение».