Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 17:54

Кровожадность Европы назвали обесцениванием усилий Трампа по Украине

Правовед Санто: Европа обесценивает стремление Трампа к миру на Украине

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп — это, возможно, лучшее, что сегодня имеет Украина. Такое мнение в социальной сети Х высказал директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто. Однако он констатировал, что стремление американского лидера к миру полностью обесценивается кровожадностью Евросоюза, желающего воевать «до последнего украинца».

Может быть, президент Дональд Трамп — это лучшее, что есть у Украины, но технократы ЕС не успокоятся. Они довольствуются тем, что позволяют украинцам воевать «до последнего человека», лишь бы сохранить свое политическое положение. Это возмутительно, — считает Санто.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на вопрос, водит ли Москва Вашингтон за нос. Он заявил, что российская сторона проявляет гибкость в переговорах по Украине. Вэнс также отметил, что американская сторона ведет процесс, делая это добросовестно.

До этого Санто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский играет с огнем, систематически атакуя нефтепровод «Дружба». Он уверен, что политика ждут серьезные последствия. По словам Санто, Трамп уже посылает Зеленскому «недвусмысленное предупреждение».

США
Дональд Трамп
переговоры
Украина
Евросоюз
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров поставил на место журналистку с «кофемашинами для убийства русских»
В ФРГ потребовали приближенных к членству в НАТО гарантий для Киева
Глава Федерации лыжных гонок подрался с воспитанником и попал на видео
Москалькова узнала о состоянии удерживаемых на Украине курян
У альпинистки Наговицыной появился шанс выжить? Подробности, новая операция
Американский режиссер рассказал о планах по работе в России
«Он не такой»: Лукашенко и Трамп пошутили о Путине перед саммитом на Аляске
Умер звезда сериалов «Ищейка» и «Отпуск»
«Феерический, конечно, идиот»: военкор заявил, что Зеленский бьет по НАТО
Москвич сделал предложение девушке, которая едва не заколола его ножом
В Кольцово под Новосибирском взорвался гараж
Словакия сделала грозное предупреждение Украине из-за ударов по «Дружбе»
Вэнс ответил, отправятся ли американские войска на Украину
Галина Польских поделилась воспоминаниями о режиссере Ускове
Сырский назвал «извечного врага» Украины
Три китайца упали со строительных лесов при атаке БПЛА на Ленобласть
В США оборвалась жизнь легенды «Вестей»
ДНК России, защита Родины: какие будут обязательные предметы в школах РФ?
В США назвали ключ к мирному соглашению по Украине
Вэнс назвал срок, за который реально завершить украинский конфликт
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.