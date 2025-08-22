«Играет с огнем»: на Западе упрекнули Зеленского за систематические выходки

«Играет с огнем»: на Западе упрекнули Зеленского за систематические выходки Правовед Санто: Зеленский играет с огнем, атакуя нефтепровод «Дружба»

Президент Украины Владимир Зеленский играет с огнем, систематически атакуя нефтепровод «Дружба», заявил в социальной сети Х директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто. Он уверен, что политика ждут серьезные последствия. По словам Санто, президент США Дональд Трамп уже посылает Зеленскому «недвусмысленное предупреждение».

Трамп посылает недвусмысленное предупреждение. Сегодня очередной удар украинского беспилотника по трубопроводу вновь остановил поставки нефти в нашу страну. Это систематическая провокация Киева в адрес Венгрии — пожалуй, самого надежного союзника Америки в Европе на данный момент. Зеленский играет с огнем, — заявил он.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что Украина наносит удары по нефтепроводу «Дружба» не с целью прекращения транзита российской нефти. По его мнению, таким образом Киев пытается спровоцировать Москву на жесткий ответный шаг.