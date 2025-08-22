Украина наносит удары по нефтепроводу «Дружба» не с целью прекращения транзита российской нефти, а для провокации Москвы на жесткий ответный шаг, выразил мнение в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, подобные действия, включая обстрелы атомных электростанций, являются частью стратегии украинского руководства, направленной на срыв любых мирных инициатив.

Украина уже неоднократно била по нефтепроводу «Дружба», прерывая поставки. Характерно, что они делают это не для того, чтобы прекратить поставки российской нефти в Европу, а именно в Венгрию и Словакию. Если бы Украина хотела перекрыть поставки, она просто прекратила бы транзит, перекрыла бы вентиль на своей территории, но она этого не делает. Она специально бьет по нефтепроводу, таким образом пытается спровоцировать Россию на какой-то очень жесткий ответ. И поэтому, кстати, обстреливает атомные электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, — пояснил Юшков.

Он пояснил, что расчет Киева прост: спровоцировать масштабную ответную реакцию России, чтобы затем представить ее перед международным сообществом, в первую очередь перед администрацией США, как сторону, не готовую к переговорам. Таким образом, по его словам, украинское руководство стремится гарантировать продолжение полномасштабных боевых действий и, как следствие, бесперебойное поступление западной помощи.

Украина пытается бить по объектам энергетики РФ, чтобы спровоцировать жесткий ответ. Когда этот ответ произойдет, они будут указывать прежде всего Соединенным Штатам и их президенту Дональду Трампу: «Видите, Россия по нам ударила жестко, значит РФ не готова к переговорам, надо дальше продолжать боевые действия. Давайте нам деньги, вооружение. Не нужно ничего подписывать». Украина выступает партией войны, потому что ее руководство понимает, что как только закончатся боевые действия и будет достигнута какая-то договоренность, у них сократится финансирование и встанет вопрос о целесообразности нахождения этой команды у власти, — резюмировал Юшков.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Запад стоит за ударами Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба». По его словам, такие атаки являются актом международного терроризма. Он подчеркнул, что логику происходящего трудно понять, поскольку некоторые страны ЕС, в частности Венгрия, сами зависят от поставок энергоносителей и даже обеспечивают транзит электроэнергии на Украину.