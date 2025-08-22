Запад стоит за ударами Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба», выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такие атаки являются актом международного терроризма.

Ударам ВСУ по «Дружбе» способствует покровительство стран Запада. Венгрия, скажем так, поддерживает президента США Дональда Трампа и не только его. И для нее чрезвычайно важны наши газ и нефть, как и для Словакии. Такое безобразие, такой терроризм — я думаю, это общее дело Киева, президента Украины Владимира Зеленского и его компании, которая летала с ним в США, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что логику происходящего трудно понять, поскольку некоторые страны ЕС, в частности Венгрия, сами зависят от поставок энергоносителей и даже обеспечивают транзит электроэнергии на Украину. По его словам, несмотря на членство в Евросоюзе, Будапешт пытается отстаивать свой суверенитет и энергетические интересы, однако удары по критической инфраструктуре наносят ущерб всем участникам процесса.

Дело в том, что трудно понять логику ударов по «Дружбе» в силу того, что огромное количество электроэнергии поступается киевскому режиму через Венгрию. Поэтому всякое может быть. ЕС рассматривают это как угрозу своему суверенитету. Хотя какой суверенитет, если они в этом евроколхозе находятся. Но тем не менее они пытаются отстоять свой суверенитет — и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, и министр иностранных дел страны Петр Сийярто. Но эти целенаправленно бьют и, видимо, наслаждаются этим, — подытожил Дандыкин.

Ранее Сийярто заявил, что нефтепровод «Дружба» вновь подвергся атаке ВСУ, поставки из России в Венгрию остановлены. Он назвал действия Киева попыткой втянуть Будапешт в конфликт. Украина при этом получает энергоресурсы из Венгрии, напомнил глава МИД.