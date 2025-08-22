Венгрия перестала получать нефть по «Дружбе» из-за новой атаки ВСУ Сийярто сообщил о прекращении поставок по нефтепроводу «Дружба» из-за атак ВСУ

Нефтепровод «Дружба» вновь подвергся атаке ВСУ, поставки из России в Венгрию остановлены, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он назвал действия Киева попыткой втянуть Будапешт в конфликт. Украина при этом получает энергоресурсы из Венгрии, напомнил глава МИД.

Ночью мы получили известие о новом нападении на нефтепровод «Дружба» на российско-белорусской границе — уже в третий раз за короткий период. Поставки нефти в Венгрию вновь прекращены, — написал Сийярто.

Министр подчеркнул, что Венгрия рассматривает такие атаки как угрозу своей энергетической безопасности. По его словам, подобные действия Украины могут иметь тяжелые последствия для Европы.

Это явная попытка втянуть нас в [конфликт], чего мы не допустим, — заключил министр.

Это не первая атака ВСУ по «Дружбе». Украинская сторона совершала налеты на нефтепровод 14 августа и 18 августа. Сийярто после удара украинской стороны напомнил, что Киев зависит от энергосистемы Венгрии. Без Будапешта энергетическая безопасность Украины стала бы весьма нестабильной, подчеркнул он.