18 августа 2025 в 12:11

ВСУ ударили по идущему через Венгрию нефтепроводу «Дружба»

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ атаковали 18 августа распределительную станцию нефтепровода «Дружба», расположенную на территории Брянской области в России и ведущую в Венгрию, написал в соцсети Х глава МИД страны Петер Сийярто. Он уточнил, что поставки временно остановлены.

Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, прервав поставки, — написал дипломат.

По словам Сийярто, специалисты уже работают над восстановлением трансформаторной подстанции, однако пока не называют конкретных сроков. Он также напомнил Украине, что энергетика Венгрии является важной для энергетики Киева.

Ранее Сийярто заявил, что украинские БПЛА ударили по распределительной станции нефтепровода «Дружба», расположенной на территории Брянской области в России. По его словам, Венгрия сейчас является поставщиком электроэнергии номер один для Киева. Без Будапешта украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной, подчеркнул он.

Между тем глава МИД также считает, что мир стал безопаснее после встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По его словам, главы государств заслуживают уважения за проведение саммита на Аляске. Путин и Трамп доказали, что украинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, добавил Сийярто.

ВСУ
атаки
нефтепроводы
Венгрия
