14 августа 2025 в 11:05

В Венгрии обрушились с критикой на удар ВСУ по нефтепроводу в России

МИД Венгрии осудил удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

Участок нефтепровода на территории ОАО МН «Дружба» в Брянской области Участок нефтепровода на территории ОАО МН «Дружба» в Брянской области Фото: Александр Саверкин/ИТАР-ТАСС

Украинские БПЛА ударили по значимой распределительной станции нефтепровода «Дружба», расположенной на территории Брянской области в России, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Венгрия сейчас является поставщиком электроэнергии номер один для Киева. Без Будапешта украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной, подчеркнул он.

Особенно огорчает в этом взгляде новое нападение Украины на трубопровод, — подчеркнул Сийярто.

До этого в российском Министерстве обороны сообщили, что системы противовоздушной обороны сбили 44 беспилотника ВСУ в регионах России. Больше всего дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря — 14. Также БПЛА уничтожили в Волгоградской, Ростовской и Белгородской областях, в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ усиливают атаки на глубинные регионы РФ, чтобы спровоцировать Москву на ответный удар, который привел бы к срыву переговоров между главой Белого дома Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. По словам историка, Киев стремится представить Москву как агрессора, не готового к диалогу.

Петер Сийярто
ВСУ
атаки
нефтепроводы
