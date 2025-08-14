Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 07:26

Системы ПВО сбили более 40 беспилотников ВСУ в российских регионах

Минобороны РФ: системы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ в регионах России

Фото: МО РФ

Системы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ в регионах России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Больше всего дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря — 14. Также БПЛА уничтожили в Волгоградской, Ростовской и Белгородской областях, в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

В течение прошедшей ночи с 20:00 13 августа до 07:00 мск 14 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе зафиксирован удар по зданию регионального правительства. По его словам, инцидент произошел утром, здание получило незначительные повреждения.

До этого Гладков сообщил, что в результате двух атак Вооруженных сил Украины на Белгородский район пострадали гражданские лица. Инциденты произошли в селах Нечаевка и Болдыревка. В Нечаевке FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате водитель получил баротравму и осколочное ранение ноги. В селе Болдыревка жертвой атаки беспилотника стала местная жительница.

Россия
Минобороны РФ
беспилотники
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасение подразделения ВС РФ, удары по ЗАЭС: новости СВО к утру 14 августа
Кому положены выплаты к 1 сентября, как получить: рассказываем подробно
В России разрешили произносить слова «миллион» и «миллиард» двумя способами
Признанный иноагентом литератор из России пропал в США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 августа
Системы ПВО сбили более 40 беспилотников ВСУ в российских регионах
Жители Херсона «пристраивают» свое жилье за копейки
Россиянам могут ограничить число займов в микрофинансовых организациях
Средний размер социальной пенсии в России превысил 15 тысяч рублей
Врач раскрыла неожиданную правду о пожелании приятного аппетита
Россиянам дали советы, как сэкономить на путешествии
Стало известно, как Советский Союз невольно обогатил коренных аляскинцев
ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
Бразилия инициирует переговоры членов БРИКС из-за США
Популярный американский рэпер попал в автомобильную аварию
В Ростовской области отбили атаку дронов ВСУ
Юрист ответил, когда за монтаж спутниковой антенны на крыше грозит штраф
Россиянам назвали способ сэкономить на краске при ремонте
Назван важный нюанс правильного использования гидрофильного масла
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.