Системы ПВО сбили более 40 беспилотников ВСУ в российских регионах Минобороны РФ: системы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ в регионах России

Системы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ в регионах России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Больше всего дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря — 14. Также БПЛА уничтожили в Волгоградской, Ростовской и Белгородской областях, в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

В течение прошедшей ночи с 20:00 13 августа до 07:00 мск 14 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе зафиксирован удар по зданию регионального правительства. По его словам, инцидент произошел утром, здание получило незначительные повреждения.

До этого Гладков сообщил, что в результате двух атак Вооруженных сил Украины на Белгородский район пострадали гражданские лица. Инциденты произошли в селах Нечаевка и Болдыревка. В Нечаевке FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате водитель получил баротравму и осколочное ранение ноги. В селе Болдыревка жертвой атаки беспилотника стала местная жительница.