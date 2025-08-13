Губернатор раскрыл число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородский район

В результате двух атак Вооруженных сил Украины на Белгородский район пострадали гражданские лица. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, инциденты произошли в селах Нечаевка и Болдыревка.

В Нечаевке FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате водитель получил баротравму и осколочное ранение ноги. На транспортном средстве были зафиксированы повреждения.

Мужчину с баротравмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — написал Гладков.

В селе Болдыревка жертвой атаки беспилотника стала местная жительница. Ей диагностировали баротравму — лечение будет проходить амбулаторно.

Власти региона продолжают фиксировать последствия обстрелов. Ситуация в приграничных районах остается напряженной, граждан призывают соблюдать осторожность.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что с вечера 12 августа общее количество сбитых вражеских дронов над Белгородской областью достигло 39. Отмечается, что 13 августа, с 17:30 до 18:40 мск, российские силы ПВО перехватили над регионом семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.