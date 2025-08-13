Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Гладков раскрыл число пострадавших при ударе дрона в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ранены два человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Валуйском округе, рассказал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, инцидент случился в селе Двулучном.

В селе Двулучном Валуйского округа при атаке дрона на автомобиль ранены двое мужчин, — написал губернатор.

Он сообщил, что пострадавшие получили множественные травмы, их доставили в больницу. В результате атаки дрона также была повреждена машина.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что с вечера 12 августа общее количество сбитых вражеских дронов над Белгородской областью достигло 39. Отмечается, что 13 августа, с 17:30 до 18:40 мск, российские силы ПВО перехватили над регионом семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Также Гладков опубликовал кадры с последствиями атаки беспилотников ВСУ на гражданский объект в Белгороде. Прилет пришелся по зданию Октябрьского районного суда, уточнили в пресс-службе дома правосудия. По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из помещений в результате взрыва произошел пожар, возгорание оперативно ликвидировали.

