Опубликованы кадры из Белгорода после удара ВСУ по зданию суда

13 августа 2025 в 09:52

Гладков опубликовал кадры с последствиями атаки БПЛА ВСУ на Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале кадры с последствиями атаки беспилотников ВСУ на гражданский объект в Белгороде. Прилет пришелся по зданию Октябрьского районного суда, уточнили в пресс-службе дома правосудия. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Белгороде гражданский объект атакован беспилотником ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал глава региона.

Как пояснил Гладков, в одном из помещений в результате взрыва произошел пожар, возгорание оперативно ликвидировали. Также повреждены фасад и стекла. На месте происшествия работают оперативные службы.

Тем временем в пресс-службе Октябрьского районного суда в Белгороде объявили о решении временно перенести работу в другое место. Новые даты и время рассмотрения дел пообещали сообщить участникам процесса дополнительно.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили 46 украинских беспилотников в российских регионах. БПЛА уничтожили в Брянской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.
