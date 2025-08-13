Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 07:19

Более 45 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы

Минобороны РФ: 46 беспилотников ВСУ сбиты в регионах России

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Системы ПВО сбили 46 украинских беспилотников в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. БПЛА уничтожили в Брянской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

В течение прошедшей ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на центр города погибла женщина. Он выразил соболезнования родным. По данным администрации ДНР, ВСУ атаковали город с использованием БПЛА-камикадзе. Украинская армия сбросила взрывоопасный предмет с беспилотника.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что с 20:40 до 22:30 по мск 12 августа дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 26 беспилотников ВСУ. Дроны сбили в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Орловской областях.

Россия
Минобороны РФ
беспилотники
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прощание с Иваном Краско: онлайн-трансляция
«С честью, достоинством»: Риттер о действиях России в зоне СВО
Защита объяснила суду отъезд экс-замглавы Химок за границу
Белгородская область попала под удар украинских беспилотников
«Спартак» и ЦСКА уступили соперникам в сериях пенальти на Кубке России
Самые быстрые малосольные огурцы! Хрустят уже через 2 часа
Стало известно о новой схеме обмана детей мошенниками
«Это просто агония»: во Франции заявили об ударе Трампа по Евросоюзу
Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски
Россиянам раскрыли, можно ли наказать соседей за запах еды из квартиры
В США раскрыли мнение чиновников касаемо визита Путина на Аляску
«Ураган» смел командный пункт ВСУ: новости СВО к утру 13 августа
Как защитить огород от дождей и холодов в августе: cоветы опытных садоводов
Успенский пост 14 августа: трогательные открытки с поздравлениями
Военные из КНР вытеснили американский эсминец в Южно-Китайском море
«Евротройка» может возобновить санкции против Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 августа
Юрист ответил, в каком случае велосипедисты могут получить штраф
ВС РФ выбили ВСУ и заняли стратегические высоты на одном из направлений СВО
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.