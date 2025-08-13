Более 45 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы

Системы ПВО сбили 46 украинских беспилотников в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. БПЛА уничтожили в Брянской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

В течение прошедшей ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на центр города погибла женщина. Он выразил соболезнования родным. По данным администрации ДНР, ВСУ атаковали город с использованием БПЛА-камикадзе. Украинская армия сбросила взрывоопасный предмет с беспилотника.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что с 20:40 до 22:30 по мск 12 августа дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 26 беспилотников ВСУ. Дроны сбили в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Орловской областях.