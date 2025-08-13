Женщина погибла при атаке ВСУ на российский город

Женщина погибла при атаке ВСУ на российский город Мэр Приходько сообщил об убитой жительнице Горловки при атаке ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины на центр Горловки (ДНР) погибла гражданская женщина, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшей.

В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким, — написал Приходько.

По данным администрации ДНР, ВСУ атаковали город с использованием БПЛА-камикадзе. Украинская армия сбросила взрывоопасный предмет с беспилотника.

Местные власти фиксируют военные преступления со стороны Украины ежедневно. Ситуация в Горловке остается напряженной.

Ранее сообщалось, что четверо детей пострадали в Донецкой Народной Республике при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ. По словам Приходько, инцидент произошел в жилом массиве «Строитель», расположенном в Никитовском районе города.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке беспилотников на одно из сел региона. По его словам, в результате была ранена местная жительница. Богомаз уточнил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.