Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 04:44

Женщина погибла при атаке ВСУ на российский город

Мэр Приходько сообщил об убитой жительнице Горловки при атаке ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атаки Вооруженных сил Украины на центр Горловки (ДНР) погибла гражданская женщина, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшей.

В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким, — написал Приходько.

По данным администрации ДНР, ВСУ атаковали город с использованием БПЛА-камикадзе. Украинская армия сбросила взрывоопасный предмет с беспилотника.

Местные власти фиксируют военные преступления со стороны Украины ежедневно. Ситуация в Горловке остается напряженной.

Ранее сообщалось, что четверо детей пострадали в Донецкой Народной Республике при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ. По словам Приходько, инцидент произошел в жилом массиве «Строитель», расположенном в Никитовском районе города.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке беспилотников на одно из сел региона. По его словам, в результате была ранена местная жительница. Богомаз уточнил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Горловка
ДНР
убийства
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пагубные последствия хронического стресса для сердца
Спецслужбы Украины активизировались на двух направления
Обломки БПЛА рухнули на территории кубанского нефтеперерабатывающего завода
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки женщин в декрете
На Западе предсказали последствия визита Зеленского на Аляску
Назван простейший способ отбить часть трат на ремонт
Бойцы Нацгвардии США начали заполонять Вашингтон
«С улыбкой на лице»: свидетель рассказал об одном из стрелков в «Крокусе»
Пожар охватил одно из ключевых зданий в подмосковном Щелково
Врач рассказала о критическом влиянии курения на мозг
Ресторан русской кухни на Аляске вызвал ажиотаж
Женщина погибла при атаке ВСУ на российский город
Составлен список продуктов, которые стоит избегать во время менструации
Россиян предупредили о смене расчета среднего заработка
Депутат нашел способ поддержать ведущих семейный бизнес россиян
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 13 августа, без изменений
Раскрыта причина, по которой Киев не желает забирать военнопленных
«Инвестиция в здоровье»: меню в школьных столовых могут круто поменять
Делегация ХАМАС прибыла в Египет на переговоры
Стало известно, кто будет охранять Путина на Аляске
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.