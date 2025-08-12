В российском регионе четверо детей ранило взрывчаткой с БПЛА Приходько: четверо детей пострадали в Горловке от сброса взрывчатки с дрона ВСУ

Четверо детей пострадали в Донецкой Народной Республике при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ, сообщил глава Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в жилом массиве «Строитель», расположенном в Никитовском районе города.

В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в жилом массиве «Строитель» (Никитовский район Горловки) ранения средней степени тяжести получили четверо детей, — написал Приходько.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке беспилотников на одно из сел региона. По его словам, в результате была ранена местная жительница. Богомаз уточнил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе с начала августа от обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей, еще 33 были ранены, в том числе пятеро детей. Только за сутки с 9 по 10 августа погибли три человека. Он назвал происходящее тяжелым испытанием для Белгородской области.