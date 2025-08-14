Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

В Белгородской области зафиксирован удар по зданию регионального правительства, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел утром, здание получило незначительные повреждения.

Шел пешком, в это время ударили в здание правительства. Есть небольшие повреждения. С ситуацией справимся, самое главное — быть осторожными, — написал глава региона.

Гладков призвал жителей области сохранять бдительность и оперативно реагировать на сигналы оповещения. Он также рекомендовал подписаться на официальные информационные каналы, чтобы получать достоверные сведения о текущей обстановке.

Губернатор отметил, что оперативная ситуация в регионе остается сложной. Однако местные власти контролируют положение.

Ранее Гладков сообщал, что в результате двух атак Вооруженных сил Украины на Белгородский район пострадали гражданские лица. Инциденты произошли в селах Нечаевка и Болдыревка. В Нечаевке FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате водитель получил баротравму и осколочное ранение ноги. В селе Болдыревка жертвой атаки беспилотника стала местная жительница. Ей диагностировали баротравму — лечение будет проходить амбулаторно.

