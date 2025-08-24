Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 17:36

Вэнс оценил, как Россия и США ведут себя на переговорах по Украине

Вэнс заявил, что Россия проявляет гибкость на переговорах по Украине

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Российская сторона проявляет гибкость в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью телеканалу NBC News вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Таким образом он ответил на вопрос, водит ли Москва Вашингтон за нос. Вэнс отметил, что американская сторона ведет переговорный процесс, делая это добросовестно.

Полагаю, что Россия пошла на значительные уступки президенту [США Дональду] Трампу. На самом деле впервые за три с половиной года они проявили гибкость в своих основных требованиях, — сказал вице-президент.

Он подчеркнул, что США прикладывают немалые усилия для прекращения кровопролития. При этом Вашингтон старается вести как можно больше переговоров как с Москвой, так и с Киевом.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что делегации России и Украины как встречались, так и будут встречаться в Стамбуле. Он напомнил, что президент Владимир Путин поручил хорошо проработать переговоры. По словам Лаврова, для этого необходимо согласовать подготовительный процесс между обеими сторонами.

США
Джей Ди Вэнс
переговоры
Россия
Украина
Владимир Путин
Дональд Трамп
