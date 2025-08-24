Лавров анонсировал новые встречи России и Украины в Стамбуле

Делегации России и Украины как встречались, так и будут встречаться в Стамбуле, заявил в интервью NBC министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что президент Владимир Путин поручил хорошо проработать переговоры. По словам Лаврова, для этого необходимо согласовать подготовительный процесс между обеими сторонами.

Для этого мы предложили повысить уровень делегаций, которые встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные вопросы, которые необходимо довести до сведения президента России Путина и [лидера Украины Владимира] Зеленского, — сказал министр.

Лавров также напомнил, что на предыдущей встрече в Стамбуле российская сторона предложила создать три рабочие группы, в том числе по политическим вопросам. Он констатировал, что прошло уже больше месяца, однако ответа от украинской стороны так и не поступило.

Что касается самого Зеленского, называющего встречу с Путиным первоочередной задачей, то он просто играет, уверен Лавров. При этом дипломат отметил, что у политика это очень хорошо получается. Лавров подчеркнул, что Зеленский любит театральность, однако его не интересует содержание.