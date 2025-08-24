«Он играет»: Лавров о желании Зеленского встретиться с Путиным

Лидер Украины Владимир Зеленский играет, называя первоочередной задачей встречу с президентом России Владимиром Путиным, такое мнение в интервью NBC высказал министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом дипломат отметил, что у политика это очень хорошо получается. Лавров подчеркнул, что Зеленский любит театральность, однако его не интересует содержание.

Когда Зеленский говорит, что первоочередной задачей является его встреча с президентом России Путиным, он, по сути, играет, и играть у него получается очень хорошо, ведь он во всем любит театральность, не заботясь о содержании, — убежден глава МИД РФ.

Он добавил, что украинцы и европейцы на встрече в Вашингтоне попытались исказить то, что обсуждалось на саммите России и США в Анкоридже. В особенности это касается гарантий безопасности Украине. По словам Лаврова, это вовсе не случайно.

Лавров также заявил, что Россия готова де-факто признать Зеленского главой режима и встретиться с ним в таком качестве. Однако дипломат подчеркнул, что политик не легитимен по конституции. Это может усложнить подписание официальных соглашений.