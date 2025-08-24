Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 16:17

Лавров раскрыл, признает ли Россия Зеленского главой Украины

Лавров: Россия де-факто признает Зеленского главой режима на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия де-факто признает украинского лидера Владимира Зеленского главой режима и готова встретиться с ним в таком качестве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News. При этом, по словам главы ведомства, Зеленский нелегитимен по конституции, что может усложнить подписание официальных соглашений с Москвой.

Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться, — сказал Лавров.

Ранее Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что Киев готов к проведению выборов. При этом, по его словам, для организации голосования нужна приостановка боевых действий.

До этого стало известно, что Верховная рада разрабатывает специальный законопроект о проведении президентских выборов. Спикер парламента Руслан Стефанчук подчеркнул, что избирательный процесс будет восстановлен только после завершения боевых действий.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что вся система украинской власти является нелегитимной. Он подчеркнул, что на Украине лидер народом избран не был.

