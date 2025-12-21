Новый год-2026
21 декабря 2025 в 05:36

В Ирландии высказались об идее вступить в НАТО

Посол Филатов: жители Ирландии настороженно относятся к идее о вступлении в НАТО

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Граждане Ирландии скептически воспринимают возможность присоединения страны к Североатлантическому альянсу, заявил посол РФ в республике Юрий Филатов в интервью «Известиям». По его словам, такого вопроса на данный момент даже не стоит.

Речь о вступлении Ирландии в НАТО пока не идет — население страны настороженно относится к такой перспективе, — отметил он.

Дипломат связал дискуссии вокруг этого вопроса с инцидентом, произошедшим во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Дублин. Тогда в воздушном пространстве Ирландии были обнаружены неопознанные беспилотники, и власти использовали эту ситуацию, чтобы вновь заговорить о якобы растущей угрозе.

На этом фоне звучат заявления о необходимости милитаризации, наращивания оборонного потенциала и развития сотрудничества с партнерами по Евросоюзу и с НАТО. Однако, как отметил Филатов, речь о прямом вступлении в Альянс пока не идет именно из-за осторожной позиции населения.

Он подчеркнул, что отношения между Россией и Ирландией по инициативе ирландской стороны практически заморожены, поэтому их дальнейшее ухудшение представить сложно. Москва, не рассматривая Ирландию как угрозу, будет внимательно следить за углублением ее взаимодействия с НАТО.

Ирландия традиционно придерживается политики военного нейтралитета. Однако на практике она участвует в ряде программ сотрудничества с Альянсом и ЕС. Так, в начале марта правительство страны одобрило законопроект, упрощающий процедуру отправки военных контингентов за рубеж, что может рассматриваться как шаг к большей вовлеченности в международные военные операции.

Ранее Еврокомиссия направила в Суд ЕС иски против четырех стран — членов содружества за нарушения европейского законодательства. Ответчиками стали Португалия, Румыния, Ирландия и Польша.

Ирландия
НАТО
присоединение
послы
