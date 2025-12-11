Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 14:47

Еврокомиссия разразилась судебными исками против четырех стран ЕС

Еврокомиссия подала в суд на Португалию, Румынию, Ирландию и Польшу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Еврокомиссия направила в Суд ЕС иски против четырех стран-членов содружества за нарушения европейского законодательства, следует из нескольких официальных заявлений на сайте ведомства. Ответчиками стали Португалия, Румыния, Ирландия и Польша.

В отношении Португалии выдвинули два обвинения — недостаточная экологическая оценка проектов, затрагивающих заповедные зоны, и несоблюдение норм по очистке городских сточных вод. Румыния обвиняется в нарушении правил контроля за загрязнением воздуха.

Ирландию обвиняют в несоблюдении требований по очистке сточных вод, а Польшу — в некорректной транспозиции процессуальных норм, то есть несоответствии части законов Евросоюза с национальным законодательством. Все дела переданы на рассмотрение в Суд ЕС.

Ранее премьер Бельгии Барт Де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза не поддерживают планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для Украины. Он назвал такие предложения воровством и не исключил возможность судебных разбирательств. Наряду с Бельгией против инициативы выступили Венгрия, ЕЦБ и депозитарий Euroclear, чей глава также пригрозила судом.

