В МИД России высказались о сотрудничестве с Британией, Ирландией и Канадой МИД РФ: Россия не заинтересована в партнерстве с Британией, Ирландией и Канадой

Россия не заинтересована в сотрудничестве с Великобританией, Ирландией и Канадой, пока их внешнеполитическая стратегия сводится к нанесению стратегического поражения Москве, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров. При этом, по его словам, собственные интересы этих стран жертвуются в пользу поддержки Украины, передает «Коммерсант».

Поэтому говорить о каком-либо реальном сотрудничестве в преломлении к Британии, Ирландии и Канаде на данном этапе представляется абсолютно некорректным. Для нас, впрочем, оно и не представляет особого интереса, пока в столицах этих стран продолжают вынашивать планы нанесения России «стратегического поражения», — отметил Гусаров.

Ранее дипломат сообщал, что британские власти не планируют отказываться от антироссийского курса. В российском внешнеполитическом ведомстве не ожидают изменений в позиции Лондона в обозримой перспективе.

До этого посол России в Лондоне Андрей Келин заявлял, что российско-британские отношения в данный момент находятся в затяжном кризисе. Он отметил, что вины России в этом нет. Посол подчеркнул, что в Британии поддерживают антироссийские настроения. По его словам, сейчас отношения двух стран достигли «нижней точки».