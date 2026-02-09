В МИД раскрыли позицию Лондона по отношению к России МИД России: Москва не ожидает смягчения антироссийского курса Лондона

Британские власти не планируют отказываться от антироссийского курса, сообщил «Коммерсанту» глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров. В российском внешнеполитическом ведомстве не ожидают изменений в позиции Лондона в обозримой перспективе.

Иллюзий, что конфронтационная антироссийская линия Лондона на ближней дистанции претерпит значимые изменения, у нас нет, — сказал дипломат.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что российско-британские отношения в данный момент находятся в затяжном кризисе. Он отметил, что вины России в этом нет. Посол подчеркнул, что в Британии поддерживают антироссийские настроения. По его словам, сейчас отношения двух стран достигли «нижней точки».

До этого в своей первой после назначения публичной речи глава британской разведки MI6 Блейз Метревели дала понять, что британские спецслужбы будут более активно действовать против России. Она намерена возложить на РФ ответственность за дестабилизацию мирового порядка. Также она призывает международное сообщество продолжить оказывать давление на Москву.