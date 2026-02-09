Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 15:38

В МИД раскрыли позицию Лондона по отношению к России

МИД России: Москва не ожидает смягчения антироссийского курса Лондона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Британские власти не планируют отказываться от антироссийского курса, сообщил «Коммерсанту» глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров. В российском внешнеполитическом ведомстве не ожидают изменений в позиции Лондона в обозримой перспективе.

Иллюзий, что конфронтационная антироссийская линия Лондона на ближней дистанции претерпит значимые изменения, у нас нет, — сказал дипломат.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что российско-британские отношения в данный момент находятся в затяжном кризисе. Он отметил, что вины России в этом нет. Посол подчеркнул, что в Британии поддерживают антироссийские настроения. По его словам, сейчас отношения двух стран достигли «нижней точки».

До этого в своей первой после назначения публичной речи глава британской разведки MI6 Блейз Метревели дала понять, что британские спецслужбы будут более активно действовать против России. Она намерена возложить на РФ ответственность за дестабилизацию мирового порядка. Также она призывает международное сообщество продолжить оказывать давление на Москву.

Россия
МИД России
Великобритания
Лондон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сергей Пенкин рассказал правду о романе с Долиной в 1990-е годы
Бородин назвал тайного спонсора роскошного дня рождения Авроры Кибы
Персонал скандального московского пансионата связывал постояльцев
Эндокринолог рассказала, как вылечить гиперпаратиреоз
Стало известно о тратах Ивлеевой на увеличение груди
Русские застряли на Кубе, Трамп душит Гавану: что происходит, слова Пескова
Диетолог раскрыл главную пользу киви для здоровья
Смерть Румынии: почему НАТО не разместит войска в Приднестровье
«Ответ не устраивает»: Хинштейн осудил мэра Курска за плохую уборку снега
Названы главные цели встреч лидеров Евросоюза
Пенкин раскрыл, за что перед ним извинялся Градский
Подросток извинился за нападение на студентов в общежитии Уфы
Сын Бекхэмов набил на шее тату в честь семьи на фоне скандала с братом
В ГД заявили о нарушении правил лыжником, отнявшим медаль у Коростелева
«Нашла дочь»: директор Театра Вахтангова рассказал о смерти Ольги Чиповской
На Кубани вынесли приговор индийцу-педофилу
Суд Челябинска удвоил наказание для экс-замминистра Бахаева
«Лишает козырей»: на Западе забили тревогу из-за ухудшающейся позиции Киева
В США раскрыли, как Россия лишила Киев дипломатических козырей
В МИД России высказались о сотрудничестве с Британией, Ирландией и Канадой
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.