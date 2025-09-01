День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 10:41

Европу уличили в неспособности дать гарантии безопасности Украине

Кнайсль: Европа не сможет обеспечить никаких гарантий безопасности для Украины

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Европейские страны не в состоянии предоставить Украине никаких реальных гарантий безопасности, поскольку им не хватает для этого необходимых ресурсов, заявила ТАСС экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. По ее словам, европейская оборонная промышленность, хоть и представлена во Франции, Италии и Испании, в целом не достигает мирового уровня. Это вынуждает закупать вооружение преимущественно в США.

Не могут. У них нет для этого ни персонала, ни вооружений, — подчеркнула Кнайсль.

Экс-министр также затронула тему обучения военных. По ее словам, украинские офицеры делились опытом, рассказывая, что в процессе подготовки они сами обучали своих немецких или британских коллег, а не наоборот.

Кнайсль пояснила, что в отличие от ВСУ, которые обладают боевым опытом, армии европейских стран его фактически не имеют. Она отметила, что за последние 30 лет их ряды значительно сократились, а сами солдаты и офицеры готовились в первую очередь к спецоперациям, действиям спецподразделений или смене режимов, как это было, например, в Ливии. По ее мнению, такие вооруженные силы не могут вести настоящую, многолетнюю войну. Также Кнайсль отметила, что Украина не войдет в НАТО.

Ранее экс-глава МИД Австрии заявила, что Москва могла бы стать подходящим местом для продолжения обсуждений по украинскому урегулированию. Кнайсль убеждена, что трехсторонняя встреча в столице РФ могла бы завершиться подписанием соглашения.

